Raske keskenduda? See hingamisharjutus aitab fookust hoida  

Hingamisharjutusi appi võttes on võimalik keskenduda igas olukorras, kus on see oluline - olgu see siis mõni tähtus esinemine, tööintervjuu, võistlus, raske vestlus või muu. Samuti on neist kasu stressi ja pingeolukordadega toime tulekuks.

2. Leia oma kese, mis asub umbes 5 cm allpool naba. Avasta, kus see on ja kuidas see sulle tundub. Kui sa selle leiad ja fokusseerid oma tähelepanu sellele, ilmselt tunned ennast maandatuna ja tasakaalustatuna. Kui sul on pingeline olukord ees ootamas või vaja keskenduda millelegi, siis vii oma tähelepanu allpool naba asuvale keskmele ja hinga sinna sügavalt vähemalt 5 korda nii, nagu eelpool kirjas on. See aitab tasakaalustuda ja kontrollida olukorda ning keskenduda. Jätka keskendumist oma keskmele kuni tunned, et oled maandatud ja rahulik.