Ära unusta: infarktiennetuses on liikumisel oluline roll! 

* Liikumine on vajalik südamele, kehale ja vaimule. Regulaarne mõõdukas füüsiline koormus on kasulik “hea” kolesterooli taseme suurendamiseks ja vererõhu langetamiseks, samuti aitab liikumine vähendada vaimseid pingeid ja stressi ning reguleerib kehakaalu. Liigu südame heaks.

* Südametervise toetamiseks tuleks hoida kehakaal kontrolli all. Sööma peab mitmekesiselt ja tasakaalustatult – eelkõige suurendada köögiviljade, marjade, täisteratoodete, kala, pähklite-seemnete osakaalu oma menüüs ning vähendada nende toitude söömist, milles on rohkelt küllastunud rasvhappeid, soola ja/või lisatud suhkruid. Täpsemaid soovitusi mitmekesiseks toitumiseks leiab siit .

* Suitsetamine üheski vormis ei käi südametervise hoidmisega kokku. Suitsetaja risk haigestuda südame- ja veresoonkonna haigustesse on 2-4 korda kõrgem kui mittesuitsetajal. Nõuandeid nikotiinist loobumiseks vaata siit .

* Alkoholi tarvitamisel tuleb jääda mõõdukaks ja kehtib põhimõte, et vähem on parem. Regulaarse alkoholitarvitamise tervisemõjud kumuleeruvad aja jooksul ning see võib mõjutada paljude krooniliste haiguste (sh südame- ja veresoonkonna haigused) väljakujunemist. Alkoholitarvitamise madala riski piiridega saab tutvuda siin.