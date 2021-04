Kuus asja, mida matkapükste valikul silmas pidada 

Foto: Erakogu

Soojad kevadilmad lausa kutsuvad loodusesse matkama. Korralike jalanõude ja seljakoti järel määravad matka õnnestumise ka püksid, mis peavad istuma jalas nii, et sul ei tule matkal olles nende peale isegi mõelda. Fjällräveni matkaeksperdid tutvustavad mõningaid olulisi detaile, millele matkapükste valimisel tähelepanu pöörata. 1) Venivad püksid lubavad kükitadaMatkapükste valimisel on oluline materjal ja sobivus sinu kehaga, kuna nendest sõltub, kui palju sul on ruumi liikumiseks. Mida ekstreemsem rada ja rohkem liikumist, seda venivamad peavad ka püksid olema. Mõtle läbi, kui palju tuleb sul rajal ronida või kükitada, n-ö üle kivide ja kändude matk vajab lisaruumi põlveosas, mis võiks sisaldada sretšmaterjali. Kui plaanid aga ette võtte veidi lühema, mööda laudteed kulgeva stabiilse rabatee, ei mängi materjali venivus pükste valikul nii suurt rolli. 2) Kaitse vihma ja tuule eestTeine oluline detail lisaks matkarajale on mõistagi ilm. Külmade ilmadega vajavad s