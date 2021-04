Tants aitab noortel seada eesmärke ja muudab nad enesekindlamaks 

Kadi Ruukel on JJ-Street tantsukoolis tantsinud 6,5 aastat. Ta sõnab, et tema elus muutis tants kõike. Tants muutis ebakindla ja väikese tähelepanuvajadusega tüdruku eesmärkidele pühendunud ja enesekindlaks nooreks, kes ta praegu on. “Nüüd ma tean, mida oma elult tahan,” sõnab ta. “Olen saanud juurde palju väljendusoskust ja enesekindlust. Olen tantsutrennis leidnud enda kõrvale inimesed, keda siiralt huvitab, kuidas mul läheb. Olen õppinud võtma vastutust ülesannetega, tegelema projektidega, mille juhtimist poleks aastaid tagasi uneski näinud. Tantsukoolis olen õppinud inimestega suhtlema, looma terveid sõprussuhteid ja olema avatum inimene.”

Kadi Ruukel Foto: Erakogu

Kui Kadi enda sõnul varem istus telefonis ja kulges pigem vooluga kaasa, siis tants muutis ta eesmärgikindlaks ning ta töötab oma eesmärkide nimel. “Isegi mu välimus on paranenud, näiteks olen õppinud hästi meikima ja endale sobivaid riideid valima,” räägib ta.

Julgus ja enese väärtustamine

Tänu tantsimisele on ta enda sõnul eluks ajaks kaasa saanud eneseväljendusoskuse ja julguse, olgu see laval või tänaval inimestega vesteldes. Ta on tantsimisega õppinud iseennast väärtustama ja oma arvamust avaldama ning teab, mis on tema tugevused ja kuidas saab nendega teistele väärtust lisada.

“Isegi kui olen koolis ja kõrvaklappidest käib muusika, on tants ikka minu sees olemas. Alateadvuses loon koolilaua all tutting’u blokke või mõtlen footwork’i samme ning trenni suudan teha igal pool,” räägib ta ja lisab, et peale tantsu on ta leidnud tantsukoolist ka lähedased, kes on olnud alati talle toeks.

Kadi 5 põhjust tantsuga tegeleda: