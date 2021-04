Kuidas mõjutab pikka aega kestnud stress südame tervist? 

Stress mõjutab igapäevaselt kõiki inimesi, kuid erineval moel. Lühiajaline stress võib olla kasulik, kuna õpetab inimest kohanema uue olukorraga ning valmistab ette erinevates elusituatsioonides toime tulekuks. Mõõdukas ja lühike stress stimuleerib immuunsüsteemi, tõstab organismi vastupanuvõimet, parandab mälu, keskendumisvõimet ning tulemuslikkust.

Kauakestev ülekoormus kurnab aga organismi, põhjustades mitmeid tervisemuresid nagu enneaegset vananemist, valu, migreenihoogusid, unekaotust, ülekaalulisust, depressiooni ja seedetraktikahjustusi. Ka südame-veresoonkonnahaigused on palju levinumad kroonilise stressi all kannatavatel inimestel.

Stressihormoonide kortisooli ja adrenaliini mõjul kiireneb pulsisagedus ja veresooned tõmbuvad kokku. See paneb südame kõvasti tööle ja tõstab vererõhku, mis omakorda aja möödudes südamelihast ja veresoonkonda kahjustab. Stressis inimesed kipuvad ka rohkem suitsetama, alkoholi tarbima, ebatervislikult toituma ja vähe liikuma. Seetõttu on leitud seoseid kroonilise stressi ja kõrge kolesterooli taseme vahel. Pikaajalise pinge puhul tõuseb märkimisväärselt ka südameatakkide ja äkksurma esinemissagedus.

Elustiili valikutega saab südamehaiguste riske maandada või suurendada

On olukordi, mida inimesed mõjutada või muuta ei saa ning nende puhul on stress loomulik. Ka geneetikat ei saa me paremaks muuta. Kuid me saame muuta oma igapäevaseid harjumusi ning teha paremaid valikuid. Õiged muudatused elustiilis alandavad stressi taset ning parandavad südame ja organismi seisundit tervikuna.

Tänapäeval on suureks probleemiks inimeste vähene kehaline aktiivsus. Ebapiisav liikumine on sama ohtlik haiguste tekke riskifaktor nagu ülekaal ja suitsetamine, põhjustades üle maailma umbes viis miljonit surma aastas. Selleks, et kaitsta südame-veresoonkonda ja kogu organismi stressist tingitud kahjulike mõjude eest on oluline tasakaalustada vaimset pinget füüsilise koormusega.

Stressi ohjeldamiseks tuleb vähendada igapäevast järjestikust istumisaega ning suurendada liikumist. Istuva eluviisiga inimeste risk haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse kahekordistub võrreldes nendega, kes on kehaliselt aktiivsed. Televiisori vaatamine rohkem kui neli tundi päevas suurendab üldist suremust 46% ja suremust südame-veresoonkonnahaigustesse 80% võrra.