Kuidas jälgida oma kehalist aktiivsust? 

Nutikell on oma kompaktuse ning tehnilise võimekuse poolest kõige innovaatilisem spordi-ja liikumismonitor. Nutikellad on tõesti nutikad. Lisaks lihtsale distantsi ja ajakulu lugemisele suudab see ka jälgida sinu pulssi ja südametegevust, lugeda samme ja kulutatud kaloreid. Nutikellade eeliseks nutitelefonide ees on nende väiksus ja see, et ta on mugavalt su randme küljes. Seda ei ole tülikas jooksmise ajal kaasas kanda nagu nutitelefonit.