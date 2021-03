Tervisekilomeetrite programm motiveerib rohkem liikuma 

Tervisekilomeetrite programm on eriti aktuaalne just praegusel koroona ajal, kui kõikvõimalikke rahva- ja tervisespordiüritusi ei toimu ning samuti on igapäevastest probleemidest jagu saamiseks ja tervise hoidmiseks oluline aktiivne eluviis. Tervisekilomeetrite programm motiveerib inimesi reaalselt liikuma ja seeläbi nii füüsiliselt kui vaimselt terve olema!