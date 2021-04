Neli asja, mida kvaliteetse näorulliku leidmiseks silmas pidada 

· Päris kivi. Jälgi, et sinu rullik on päris poolvääriskivi, mitte järgi tehtud ja lisatud värvainetega toode. Õige rullik on tavaliselt katsudes raske.

· Värv. Päris jadeiit on looduslikult tumeroheline või heleroheline kivi, millel on looduslikud mustrid nagu valged keerised või mustad täpid. Kui rullikul pole seda värvi ega puudusi, on see võlts. Ükski poolvääriskivist rullik ei saa olla teisega identne.