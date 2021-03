Egle Nabi: „Piirangutest hoolimata saab igaüks ise oma heaolu tagamiseks palju ära teha.“ 

Confido Treening- ja Heaolukeskuse juht Egle Nabi sõnul saab oma tervist igaüks parandada ja hoida järgides allolevat viit lihtsat nõuannet.

Ole füüsiliselt aktiivne

Leia endale sobiv viis, kuidas keha aktiivsena hoida. Ma tean paljusid inimesi, kes alustasid treenimist just esimese koroona laine ajal. Mõne jaoks oli see olukord nagu äratuskell, et peame oma immuunsuse ja tervise jaoks ise midagi tegema.

Üks võimalus on treenida kodus või õues. Minul on oma klientide jaoks veebi treeningud ja väljakutseprogrammid, kus osaleb korraga üle 50 inimese. Olenemata sellest, et igaüks treenib oma kodus või koduõues, tunneme, et oleme ühes toetavas grupis koos.

Täna on internetis väga palju erinevaid võimalusi treenimiseks. Algajale treenijale soovitan kindlasti kasvõi veebi teel treeneriga konsulteerida, et spetsialist aitaks sobiva viisi alustamiseks välja valida.

Võta värske õhu vanne

Värskes õhus tuleks aega veeta iga päev – loomulikult on parim viis selleks liigutamine! Leia oma päevas kasvõi 10-minutilised pausid ja mine õue. Näiteks kõnede tegemiseks, mis ei vaja märkmete tegemist või arvutit, sobib õues jalutamine suurepäraselt. Kui leiad motivatsiooni ja aega 30-45 minutit järjest aktiivselt õues liigutada, oled eriti tubli! Jookse, jaluta, tee harjutusi – naudi liikumist värskes õhus.