ÜHEKSA SAMMU: lihtne spikker jalgratta sõidukorda seadmiseks kodustes tingimustes 

Foto: PantherMedia/Scanpix





2) Jalgratta pesemiseks on oluline leida koht, kuhu see kinnitada. Selleks sobib hästi näiteks spetsiaalne jalgrattahoidja, mille najal püsib ratas stabiilselt ühe koha peal ning ei pane ka pesija keha ebamugavasse asendisse. Kui sa pole varem jalgrattahoidjat kasutanud, soovitan lugeda hoolikalt kasutusjuhendit, sest valesti kinnitamine võib rattaraami vigastada. Ratast ei ole soovitatav asetada pesemise ajaks tagurpidi, nii võib vesi sattuda kohtadesse, kuhu see jõuda ei tohiks.



3) Üks kõige olulisem jalgratta osa on kett, mida tuleb puhastada ja hooldada regulaarselt, kevad-suvisel ajal vähemalt kord kuus ja mõneti teiste nippide järgi kui muid ratta osi. Rattaketi suurimad vaenlased on ketile kogunev mustus, tolm ja pori, mille tulemusel hakkab kett liigselt kuluma. Ratta keti ja kasseti saab puhtaks spetsiaalse ketipuhastusvahendi või koduses majapidamises oleva rasvaeemaldaja abil. Selleks pane kindad kätte ja määri vahend keti ja kasseti peale samal ajal pedaaliga ketti vändates. Oota mõni minut, kuniks vahend reageerima hakkab ning nühi mustus harjaga maha. Proovi raami peale puhastusvahendit mitte ajada ning puhasta kett ja kassett pärast seda hoolikalt seebise veega puhtaks.



4) Jalgratta keti õlitamiseks sobib vaid spetsiaalne jalgratta ketiõli, mitte mingil juhul ära kasuta selleks auto- või mootorrattaõli. Pane kindad kätte, kanna õli keti ülemisele osale, teise käega samal ajal ketti vändates. Vänta seni, kuni ketile on mitu ringi peale tehtud, pühi siis üleliigne õlikiht lapiga maha ja vänta paar ringi veel peale, et õli ühtlaselt kogu ketile valguks. Pööra tähelepanu ka sellele, et kett liialt õliseks ei jääks. Selleks tee lihtne test ning tõmba käega kergelt üle rattaketi – kui käsi jääb pärast katsumist õline ja määrdunud, oled õliga veidi hoogu läinud ning mõistlik oleks see kaltsu ja puhastusvahendiga maha pühkida.



5) Pärast üheksa kuu pikkust talveund on jalgratta kummid kindlasti täitsa lössi vajunud. Jalgratta rehvide pumpamiseks on kõige praktilisem abivahend manomeetri ehk rõhu mõõtmiseks vajaliku seadmega varustatud pump. Rehvirõhule tuleb igal jalgratturil tähelepanu pöörata – liigne rehvirõhk teeb rattakummi katki, see-eest vähene muudab sõidu äärmiselt ebamugavaks. Mõlemal juhul sõltub rattakummide eluiga just rehvirõhust. Kõige mõistlikum on rehvide pumpamisel lähtuda rehvirõhu soovituslikust tasemest, mis on märgitud rehvi külje peale. Kui kummid ka pärast esimest jalgrattasõitu pooltühjaks jäävad, on rehvis ilmselt mõni auk või on see muul moel viga saanud ning vajab kas parandamist või väljavahetamist.