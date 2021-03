Personaaltreener soovitab: taljesõbralik kanakotlet kodujuustu ja suvikõrvitsaga 

Kankaotletid suvikõrvitsa ja kodujuustuga Foto: Erakogu

Kas teadsid, et rannahooajani on jäänud ainult kaks kuud? Tekkis kerge paanika? Sa isegi ei tea, kus su trenniriided on ja tervislikule menüüle pole juba ammu mõelnud? Õnneks teab personaaltreener ja Talleggi saadik Rauno Rikberg üht väga head kanakotlettide retsepti, mis on just hea roog, millest rannakeha vormimisel alustada.