Perearst Madis Veskimägi: kas nutikellast tulevaid EKG andmeid saab usaldada? 

Tõstamaa perearst Madis Veskimägi Foto: Erakogu

Mitmed nutikellad on viimasel ajal saanud uuendusi, mis lubavad nutikella abiga EKG-d või vererõhku mõõta. Tõstamaa perearsti Madis Veskimäe sõnul on tegemist kasuliku ja igapäevaelus toimiva uuendusega, mis lubab enda terviseandmeid arstiga jagada reaalselt visiidile minemata. Samas soovitab Veskimägi selliste lahendustega ettevaatlik olla, kuna tervisereikkeid diagnoosida saab siiski vaid kvalifitseeritud spetsialist.„Üldiselt on selline lahendus väga tervitatav, kus inimestel on võimalik keerukaid EKG ja vererõhu andmeid otse randmelt võtta. Samsung Health Monitor rakendus koos Samsungi nutikellaga on lahendus, mida olen ise viimastel nädalatel katsetanud. Kõige parem on see, et inimene ei pea ise andmeid tõlkima, vaid esmase info annab kasutajale kell ise ja annab kasutajale märku, kas seade leidis südamerütmist mingeid ebakõlasid. Soovi korral saab kellaga kogutud andmeid arstiga jagada, kes saab professionaali pilguga ne