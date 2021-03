Kiropraktikust on abi kehaliste probleemide ennetamisel ja ravimisel 

„Kiropraktiku õpe on sama pikk kui hambaarstil – kui inimene on lihtsalt läbinud nädalavahetuse kursuse ei ole tema töö kvaliteet kindlasti võrreldav viie aastase päevaõppe läbinud spetsialistiga. Kindlasti tasub järele uurida, millise hariduse end kiropraktikuks nimetav inimene omandanud on,“ soovitas Confido Meditsiinikeskuse kiropraktik Kersti Kukk, kes ise on õppinud Barcelona Kiropraktika Kõrgkoolis.

Probleeme tasub ennetada

Kuke sõnul toimib kiropraktika efektiivselt nii erinevate kehaliste probleemide ravina kui ka nende ennetamisel. „Enamasti tulevad inimesed vastuvõtule mingi konkreetse hädaga, kuid kui see on lahendatud, soovivad nad vastuvõtul edasi käia, kuna tunnevad end peale ravi väga hästi ja tajuvad selget igapäevaelu kvaliteedi tõusu. Siis saamegi edasi tegeleda muude probleemide ennetusega,“ ütles Kukk.

Levinuimad mured, millega inimesed kiropraktiku juurde pöörduvad on alaselja-, jäseme-, kaela- ja peavalu või pinged seljas, turjas ja kaelas. Palju pöördutakse ka tasakaaluprobleemidega. „Inimesed teavad võib-olla vähem, et tegelikult saame aidata ka rasedaid erinevate kehaliste vaevustega, mis on põhjustatud keha kohanemisest suurte muutuste ja uue koormusega. Hiljem saavad emad ka koos vastsündinuga kontrolli tulla, et mõne kuu vanuselt beebide eakohaseid reflekse kontrollida. Oluline on jälgida, et need refleksid ka õigel ajal ära kaoksid, kuna vastasel juhul võivad need tekitada pingeid kaelas või alaseljas. Vajadusel soovitab kiropraktika arst arengu edendamiseks kehalisi harjutusi,“ ütles Kukk.

Ka kasvueas noortele

Täna on kodukontorites istuvate inimeste puhul sage mure turja vaju ja pinge, mida võimendavad vähene liikumine ja pikad päevad arvuti ees. Turja valu ja pinge puhul on tihti lisaks halvale asendile ja lihaspingele tekkinud pinged lülisamba liigestes, mis oma asendit vastavalt keha pingele muutnud on. „Lülisamba liigeste korrigeerimisel on inimesel tihti koheselt kergem olla, sest ka lihased, mis nendele kinnituvad, saavad paremini lõdvestuda. Lisaks on see oluline stimulatsioon kesknärvisüsteemile ning väikeajule, mis reguleerib lihastoonust. Liigeste korrigeerimine parandabki aju ja lülisambaliigeste ning neid toetavate lihaste vahelist koordinatsiooni, taastades liigese optimaalse liikumise,“ tõi Kukk näite ühe probleemi mitmetahulisusest, millega kiropraktikud iga päev kokku puutuvad.

Probleemide ennetuseks soovitab ta kiropraktikat ka kasvueas noortele, kes veedavad pikki päevi nutiseadmete taha naelutatuna. Nende puhul aitab kiropraktik ennetada hilisemas elus sageli tekkivaid rühiprobleeme.