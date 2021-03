Kolm head harjumust, mis hoiavad kevadväsimuse eemal 

Proviisori sõnul on stressi tervislikuks leevendamiseks heaks vahendiks loovtegevused. “Olgu selleks duši all laulmine, maalimine, kudumine või kodu sisustamine - meeldiv loovtegevus on terapeutiline viis stressi vähendada.”

Lisaks on meelistegevustega aja veetmisel ka teatav diagnostiline väärtus. “Kui varem meeldinud tegevused enam heameelt ei paku ja miski rõõmu ei valmista, siis see on kindel märguanne, et tuleks arsti või psühholoogi abi otsida,” rõhutas Sauskina.