Mõtled maovähendusoperatsioonile? Pea silmas neid ohtusid! 

Psüühikahäired

Rasedus

Maksatsirroos

Crohni tõbi

Hormoonravi

Krooniline pankreatiit

Muu parasjagu põetav haigus

Üks vastunäidustustest on ka alkoholism, mille puhul võib psühhiaater operatsiooni ära keelata, sest alkoholism võib pärast operatsiooni süveneda. Seetõttu kaasatakse kaalukirurgiameeskonda multidistsiplinaarne meeskond, kuhu kuulub kirurg, toitumisnõustaja ja psühholoog, vajadusel kasutatakse ka muude spetsialistide abi.

Palju on enda kätes!

Dr Adamson rõhutab, et palju oleneb ka patsiendist endast, kui motiveeritud ja aktiivne ta pärast operatsiooni on. "Näiteks kui patsient saab pärast operatsiooni varakult liikuma, maandab see tromboosiriske," selgitab ta.

Ehkki kaalukirurgiaga kaasnevad alati ohud, on siiski soovituslik mõelda operatsioonile, kui muud kaalulangetusmeetodid ei ole andnud tulemusi. Dr Adamson on oma töös näinud, et paljud patsiendid tulevad tema vastuvõtule, sest on pettunud erinevatest kaalulangetusmeetoditest ja väsinud liigse kehakaalu raskusest. Pärast operatsiooni on naised tähendanud enesekindluse tõusu ning mehed rohkem energiat tegutsemiseks. “Üks mees ütles, et ta tunneb, et tal on nüüd nii palju energiat, et võiks seda kellegagi jagadagi!” tunneb kirurg rõõmu, et kaalukirurgia siiski aitab väga paljusid inimesi, kes muudest meetoditest abi ei ole saanud.