Igapäevaselt olulisi abivahendeid saab taas kulleriga koju tellida Foto: Erakogu

Seoses koroonaviiruse suure levikuga on taas võimalik igapäevaselt olulisi abivahendeid koju tellida, et tõkestada viiruse levikut riskirühmas.Eesti suurima abivahendikeskuse Invaru juhtivterapeut Kadri Lemberg selgitas, et üle Eesti külastab abivahendikeskust igal kuul ligi 10 000 abivajajat, kellest 80% kuulub praegu kõrgenenud levikuga viiruse peamisesse riskigruppi.