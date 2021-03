Aastaringne tervislik eluviis aitab kevadväsimust ennetada 

Kevadist väsimust aitab ennetada mõõdukas liikumine värskes õhus. Foto: Unsplash

Kevadel tekkiv väsimus on levinud mure paljude inimeste seas. Tegelikult sellist diagnoosi nagu kevadväsimus ei eksisteeri ja põhjused väsimuse tekkeks on mujal. Südameapteegi proviisor Kerli Vahar kirjeldab, miks me just kevadel, kui päevad on pikemad, ennast väsinuna tunneme ja mida mure ennetamiseks teha saab.