Kas teadsid? Ka mõneminutiline trenn igal hommikul teeb sulle kuhjaga head 

"Hommikune trenn peaks olema päevarutiini peamine osa," rõhutab Hal Elrod oma raamatus "Imede hommik", mis on üks Amazoni hinnatumatest teostest. Seejuures ei pea igahommikune treening olema aeganõudev, hoopis vastupidi - see ei võta palju aega ning on lihtne viis saavutada kõik, millest oled kunagi unistanud.