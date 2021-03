VÄLJAS SPORTIJAILE: millele peaks kõrvaklappide puhul tähelepanu pöörama õues sportides? 

Foto: Panthermedia

Millised kõrvaklapid on veekindlad? Aasma sõnul tuleb veekindluse puhul erilist tähelepanu suunata sellele, milline IPX reiting klappidel on. See on sarnane telefonide puhul kasutatava IP reitinguga, mis näitab vee- ja tolmukindlust. Kõige madalam IPX reiting on IPX1, mis tähendab, et seade kannatab ära üksikud veepiisad, kuid kindlasti ei ole tegemist veekindlusega. „Kui on soov muretseda klapid, mis kannataksid ära korraliku vihmasaju isegi pikema perioodi jooksul, siis tasub vaadata IPX6 ja IPX7 reitinguga klappide poole. Esimene neist kannatab kenasti ära vihmasaju, kuid IPX7 reitinguga klappe nimetatakse juba veekindlaks, kuna klapid võivad olla kuni 30 minutit vee all. IPX7 reitinguga on näiteks Samsungi tänavused Galaxy Buds Pro kõrvaklapid,“ sõnas Aasma.

IPX7 reitinguga Galaxy Buds Pro kõrvaklapid, mis kannatavad ka vihmase ilma käes jooksmist. Foto: Erakogu



Siiski tasub Aasma sõnul meeles pidada, et isegi IPX7 reitinguga klapid ei ole mõeldud ujumiseks, pigem annab see lihtsalt kasutajatele meelerahu, et nende klapid jäävad terveks ka siis, kui need jooksu käigus veelompi peaksid kukkuma.



Mürasummutus ja sobivus



Viimaks tasub Aasma sõnul kaaluda tänapäeval juba kõrvaklappe, mis on täielikult juhtmevabad, pakuvad aktiivset mürasummutust ja sobivad mugavalt kõrva. Positiivne on ka see, et enam ei ole tarvis mürasummutuse eest hingehinda maksta, mis oli probleemiks veel mõne aasta eest.



„Täielikult juhtmevabade kõrvaklappide helikvaliteet on samuti teinud viimase mõne aasta jooksul suure sammu edasi. Galaxy Buds Pro klappide vahel ei ole ühtki juhet, kuid sellele vaatamata on mõlema klapi sees kaks kõlarit ja välistes oludes paremaks kasutamiseks on klappide avadesse lisatud spetsiaalne metallvõre, mis ei lase tuulel telefonikõne ajal mikrofoni puhuda. Mõlema klapi otsas on mugavad kummiotsikud, mis hoiavad klapi kindlalt kõrvas ja parandavad ka mürasummutuse kvaliteeti,“ rääkis Aasma.