NULA inkubaator ootab probleemilahendajaid 

NULA inkubaator on ellu kutsutud, et aidata nutikalt lahendada ühiskondlikke probleeme (olgu need seotud perede toimetuleku, eakate üksilduse, koolis hakkamasaamise või hoopis toiduraiskamise vm probleemiga), kuid sama oluline on koolitada ka tulevasi sotsiaalseid ettevõtjaid, kellel oleks oskused ja teadmised, kuidas selliseid olulisi teemasid mõjusalt lahendada.