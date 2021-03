PERSONAALTREENER SOOVITAB: kiire ja tervislik kodukontori lõuna 

„Veisehakkliha on madalama rasvasisaldusega ning on seetõttu väga mõõduka rammususega lihaline, mida lõunasöögis kasutada,“ soovitab treener. Ta lisab, et kodumaisest veiselihast hakkliha valmistamisel on kasutatud veise kaela-, turja- ja küljetükke, seega ei pea ka muretsema selle pärast, et hakkliha sisaldaks muid ebavajalikke koostisosi.