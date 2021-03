Apteeker: kodukontoris töötamisega kaasnevat lihasvalu tasub ennetada 

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on peamised murekohad, millele abi saamiseks üha sagedamini sammud apteeki seatakse, silmade kuivus ja sundasenditest tekkinud lihaspinge ja -valu. Selleks, et pikad tunnid arvuti ees tervisele liiga ei teeks soovitab proviisor Oolberg probleeme ennetada ja ohuteguritele varakult mõelda.

Oolbergi kogemusel on kõige sagedasem mure, mis kodukontoris töötajaid apteeki toob, silmade kuivus ja kipitus. “Ekraani vaatamine nõuab silmadelt pidevat pingutust. Lisaks ei ole pikalt lähedale vaatamine meie silmadele loomulik. Silmade pilgutamine väheneb ning nad ei saa piisavalt niisutust. Kuivustunne ja punetus on selged märgid silmade väsimusest ja ülekoormusest,” selgitas Oolberg.

Probleemide ennetamiseks tuleks arvutiga töötades teha regulaarseid pause. „Silmalihaseid aitab lõdvestada kaugusesse vaatamine ning puhkust pakub ka see, kui aeg-ajalt lihtsalt silmad sulgeda,“ jagab Oolbergi praktilisi soovitusi. Silmade kuivuse ennetamiseks on tähtis silmi regulaarselt pilgutada.

Pilgutamist saab soodustada ka monitori asendi valimisega. “Monitori ülemine serv peaks jääma 5-7 sentimeetrit silmadest allapoole, siis on koormus silmadele väiksem ja selline asend soodustab pilgutamist,” õpetab Oolberg. Kui aga silmade kuivus on juba tekkinud aitab silmatilkadega niisutamine. “Tähtis on meeles pidada, et silmade niisutamiseks ei piisa ühest korrast tilkade panemisest. Silmadele vajaliku niiskustasakaalu taastamiseks tuleb tilku kasutada regulaarselt kogu päeva,” rõhutas Oolberg. Magamamineku eel soovitab proviisor kasutada silmageeli, sest geeli niisutav toime kestab kauem kui tilkadel. Silmatilkade ja -geelide valik on apteekides lai, sobiva toote leidmiseks soovitab Oolberg apteekrilt nõu küsida.