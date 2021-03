Personaaltreener: "Kui sinus on piisavalt usku iseendasse, leiad alati lahenduse" 

„Meil on nüüd spordisaalideketid. Ei pea enam käima ühes klubis, vaid saab valida erinevate saalide vahel, sellise, milline on hetkel kõige mugavam. Turg on mitmekesistunud: on eksklusiivseid saale, kuid on ka saale, kus pakutakse treenimisvõimalust neile, kes tahavad kulud hoida minimaalsed,” lausub Koovit.

Kuna Eestisse on tekkinud maksevõimeline keskklass, on see ka muutnud treeningmaastikku. Eesti treenerid naeravad tihti omavahel, sest Eesti harrastussportlasel on tavaliselt parem varustus kui profisportlasel. Seetõttu on treenerid võimelised rohkem spetsialiseeruma. Enam pole vajadust töötada inimestega, kellel on seinast seina eesmärgid ja treenitustase.

Gert Koovit Foto: Martin Limper

„Meil on treenerid, kes keskenduvad vaid fitnessi-kulturismi peale või tegelevad vastupidavusaladele spetsialiseerunud harrastajatega: jalgrattasport, triatlon, suusatamine. On treenerid, kes töötavad erinevate spordiliitude all ja on pühendunud teatud kitsa spordiala üldkehalisele ettevalmistusele: tennis, maadlus, poks. Meil on tekkinud väga andekad jõutõstmisele spetsialiseerunud treenerid. Selline trend on ääretult teretulnud, kuna niimoodi saavad nii harrastaja kui ka treener anda oma maksimumi. Treeneril on võimalus spetsialiseeruda oma alale, võimalik anda endast maksimumi,” rõõmustab Koovit.

Eesti on muutunud salapäraseks ja mitmetahuliseks. Esialgu katsub Koovit sisse elada ja harjuda teistsuguse elurütmiga. Kuna ta ikka veel naudib treeneritööd, teeb ta seda edasi. Ja kuna tema elu suur osa on alati olnud sport, soovib ta endiselt osa võtta võistlustest ja koju tuua uusi võite.

„Ma tahaks väga loota, et elu on õpetanud hindama hetke, milles elan. Tundma rõõmu sellest, mis toimub minu ümber. Sest aeg möödub meist kiiresti ja rõõm peitub oskuses nautida lihtsaid asju elus,” filosofeerib ta.

Kas ta tunneb Londonist puudust? „Ääretult!” naerab Koovit. „Nagu minu õde ütleb: sina võid Londoni maha jätta, aga London ei lahku sinu südamest kunagi. London on linn, mis kunagi ei maga ja on tuhandete võimaluste linn. Linn, kus inimesed üle kogu maailma elavad sõbralikult koos. Linn, kus on võimalik jääda eestlaseks, olles samal ajal londonlane.”