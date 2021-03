Seitse nippi, kuidas panna nahk suviselt särama 

Foto: Erakogu

Esimeste kevadiste ilmadega unistame juba jaanipäevast ja suvefestivalidest, ent paraku ei peegeldu suvesumin vastu veel meie näonahalt. Artistry iluekspert Andrzej Sawicki jagab seitse lihtsat meiginippi, kuidas anda nahale kaunis suvine sära justkui oleksid just jõudnud tagasi Los Angelese päikese ja palmide alt. 1) Selleks, et meik sinu näonahaga kenasti haakuks, on oluline see põhjalikult ette valmistada. Alusta näo puhastamisest, eemaldades sealt vatipadja ja tooniku abil nahale kogunenud mustus. Võid tegevust korrata, kuniks vatipadjale pole jäänud enam ühtegi meigijääki. 2) Seejärel on aeg näonaha niisutamiseks. Eelista niisutava toimega või sära andvaid seerumeid ja näokreeme, kuhu on lisatud C-vitamiini. Imelise kuma annavad ka kõiksugu näoõlid. Kui need aga sinu igapäevasesse iluarsenali ei kuulu, võid kreemile lisada juurde paar tilka orgaanilist taimset õli, näiteks orgaanilist kookose- või argaaniaõli. 3) Primer’il ehk meigialuskreemi