FOTOD | Vaata, milliste harjutustega saad leevendada kaelavalu  

Üha sagedamini pöördutakse ka abivahendikeskusesse küsimusega, millised vahendid aitaksid tulla toime pingetega ülakehas ja õlavöötme piirkonnas ning kuidas leida tarvikuid igapäevatoiminguteks olukorras, kus selg on valust kangeks jäänud. “Nende tervisehädade leevendamiseks on olemas mitmeid igapäevaseid abivahendeid, kuid oluline on selgitada välja probleemi põhjus ning teha korrektuure oma igapäevastesse harjumustesse,” paneb Invaru abivahendikeskuse füsioterapeut Liis Pilt südamele.

Kuigi üha leviv “nutikaela” mõiste võib oma kõla tõttu tunduda pigem kaasaja probleemina, mille põhjuseks on pidev nutiseadmete vaatamisest tingitud sundasend, on füsioterapeutide sõnul tegemist tegelikult juba vanema vaegusega. “Ka enne nutiajastut tehti tegevusi, mis nõudsid kaela painutamist pika aja vältel - olgu nendeks siis male, kudumine, lugemine või hoopis liini- ja põllutööd. Samuti on valusid kaelas seostatud halva rühiga, aga ka sellel seosel pole otseselt teaduslikku kinnitust,” kirjeldab Medirise Erakliiniku füsioterapeut Indrek Lätt, kelle sõnul on rüht tingitud paljudest erinevatest aspektidest nagu tööasend, geneetika, harjumused, aktiivsus või ka meeleseisund.

Lätt lisab, et statistika kohaselt on kaelavalude sagedus viimase 20 aasta jooksul oluliselt kasvanud ning eeskätt just kõrgema sissetulekuga riikides ja passiivse eluviisiga inimeste seas. “Kaelavalude korral polegi küsimus ehk nii väga rühis või kaela asendis, vaid pigem inimeste harjumuses ennast liigutada kogu päeva vältel,” märgib Lätt. “Inimesed, kes istuvad tööl ühes asendis kaheksa tundi, ei saa teha kogu päeva vältel kestnud liikumatust tasa ka tund aega kestva tervisejooksuga. Nii kaela kui kogu ülejäänud keha puhkamiseks tuleb teha kogu päeva jooksul “mikropause” ja vahetada asendeid regulaarselt mugavama vastu,” paneb Lätt südamele.

Kaelavaludest päästab vaid pidev liikumisharjumus

Kümme aastat füsioterapeudina tegutsenud Maarja Kivistiku sõnul esineb korduvaid kaelavalusid koguni igal viiendal tööealisel inimesel, mistõttu on äärmiselt oluline harjutada end liikuma ka töö juures, koolis või kodus. “Füsioterapeut, kiropraktik või massöör saab aidata küll mõista, miks on valu tekkinud ning kuidas seda leevendada - kas siis harjutuste, massaaži või manuaalteraapia abil. Aga probleemist vabanemiseks tuleb siiski ise endale aktiivne liikumisharjumus kujundada,” rõhutab Mediris Erakliinikus tegutsev Kivistik.

Kaelavalu leevendamiseks pole vaja Kivistiku sõnul ühtki “spetsiaalset” füüsilist tegevust või spordiala - piisab sellest kui inimene valib endale meelepärase liikumistegevuse ja teeb seda järjepidevalt. “Täiskasvanud inimene peaks harrastama ühes nädalas vähemalt 150 minutit mõõdukat liikumist - selleks sobib hästi jalutamine või majapidamistööde tegemine. Alternatiiviks oleks nädala jooksul 75 minuti jooksul tehtud kõrge intensiivsusega treeningud - näiteks jooks või pallimängud. Lisaks tuleks teha kaks korda nädalas suuremate lihasgruppide jõuharjutusi,” selgitab Kivistik.