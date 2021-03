APTEEKER ANNAB NÕU: kuidas tuuliste ilmadega õues liikudes ohatist ennetada? 

Huuleherpes ehk huuleohatis on laialt leviv viirushaigus, millesse on nakatunud 50-90 protsenti täiskasvanutest. Ent suurem osa neist pole oma nakkusest teadlik, kuna see lööb välja umbes viiendikul viirusekandjatest. Kuigi ohatise põhjuseks olevat viirust ei saa välja ravida, saab Suur-Pärnu Benu apteegi proviisori Alexandra Sauskina sõnul immuunsüsteemi tugevdamise ja kiire reageerimisega ohatise tekke ära hoida või haiguse kulgu leevendada.

Siingi kehtib teada-tuntud tõde, et tervislikud eluviisid ja stressi vältimine hoiavad immuunsüsteemi tugevana ja viirused kontrolli all. „Kui aga organismi immuunsüsteemi vastupanu on nõrgenenud ja ei suuda enam viirust alla suruda, lööb huuleherpese viirus välja ohatisena. Lisaks üldistele immuunsust nõrgestvatele teguritele soodusatavad ohatiste teket jahedad ja tuulised ilmad, aga ka tugev UV-kiirgus,“ selgitas Sauskina.

Õigeaegne kiire ravi annab tulemusi

„Kui inimesel on kord juba ohatis tekkinud, oskab ta ilmselt edaspidi varajased märgid enne ohatise ilmumist ära tunda. Sageli on nendeks tundemärkideks naha tundetus, kipitus- ja sügelustunne huulel,“ loetles Sauskina. Sellises esmases faasis soovitab proviisor ohatise ärahoidmiseks kasutada spetsiaalselt ohatise raviks mõeldud tablette. Niisugustel ravimitel on viirust mahasuruv toime, tabletid on saadaval nii käsimüügis kui retseptiga.

„Kui juba ohatise vill on huulele tekkinud, saab ebamugavustunnet leevendada ja paranemist kiirendada viirusevastase toimeainega kreemide, plaastrite ja huulepalsamiga,“ soovitab Sauskina. Apteegi käsimüügist leiab neist laia valiku.

Proviisor paneb siinkohal südamele, et antibiootikumidel pole viiruste vastu mõju ning profülaktilise antibiootikumikuuri tegemine ei anna ohatisele mingit toimet.

Nakkusohu vältimiseks tasub olla hoolas

Huuleherpesega nakatumise järel jääb viirus organismi kogu eluks ning immuunsüsteemi nõrgenedes lööb viirus välja ohatisena. Ohatis muudab aga proviisori sõnul viiruse väga nakkusohtlikuks. Seetõttu tuleks Sauskina soovitusel olla aktiivses faasis ohatisega nakkusohu vältimiseks väga hoolas.