LIIGU TERVISEKS: Tallinna vanalinna valgusrajad ootavad avastajaid 

Juba mõne aasta eest valmisid Tallinna vanalinna valgusrajad, kus 600-LED lambi abil valgustati 40 ajalooliselt unustamatut objekti. Nende seas nii Paks Margareeta, Patkuli trepid, Kiek in de Kök kui ka näiteks Pikk Hermann. Nüüdseks on valgusradade külastajate jaoks loodud ka tasuta kaardirakendus ja audiogiid, et jalutuskäigu ajal oleks ka võimalus objektide ajalooga lähemalt tutvuda.