Kuidas stressirohkel ajal oma keha toetada? 

Kõik inimesed kannatavad aeg-ajalt stressi all. Stressi kutsuvad esile näiteks uued töökohustused, tervisemured, lähedase inimese surm aga ka rõõmsad sündmused nagu lapse sünd või pulmad.

Inimese keha reageerib stressile närvi- ja endokriinsüsteemi kaudu, vabastades neerupealistest stressihormoone adrenaliini ja kortisooli. Stressihormoonide tõttu tõuseb hingamissagedus ja vere hapnikuga küllastatus, süda hakkab kiiremini lööma, tõusevad vererõhk ja veresuhkru tase. Samuti kiireneb verevool, et veri kiiremini lihastesse ja organitesse jõuaks ning inimene saaks tekkinud olukorda lahendama hakata ehk stressitekitajaga võidelda või selle eest põgeneda.

Stress ei ole ilmtingimata halb asi. Vahetu ja lühiajaline pinge võib tervisele isegi kasulik olla. See karastab meid ning aitab edaspidi potentsiaalselt ohtlikes olukordades toime tulla ehk õpetab inimest kohanema.

Mõõduka ja lühiajalise stressi puhul paraneb kognitiivne funktsioon, kuna neuronite vahelised sidemed ajus tugevnevad ning soodustavad mälu ning keskendumisvõime paranemist. Mõõduka stressi puhul produtseeritakse organismis keemilised ühendid, mis mõjutavad immuunsüsteemi ning võivad tõsta organismi vastupanuvõimet. Stress stimuleerib immuunsüsteemi, mis on kohese olukorra lahendamiseks väga hea, kuna see aitab vältida nakkusi ning ravida haavasid.

Tervisele hakkab stress mõju avaldama kui see krooniliseks muutub

Hoopis teistsugune toime avaldub kui stressireaktsioon ei lõppe ja stressitase püsib kõrgel pikemat aega. Krooniline stress põhjustab mitmesuguseid muresid ning mõjutab negatiivselt inimese üldist heaolu. Kroonilise stressi tüüpilisemad sümptomid on kerge ärrituvus ja ärevus, magamishäired, pea- ja seljavalud. Enamasti tekivad valud pinges lihastest, mis jõua piisavalt lõõgastuda. Ka kõhuvalud ja kõrvetised võivad viidata, et inimene on pidevalt emotsionaalses pinges.