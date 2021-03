Miks armastavad lapsed ja noored tantsimist? 

Ta on tantsukoolis treeninud mitmete treenerite käe all. Väga oluliseks peab ta Kerttu Luike, tänu sellele avanesid ta silmad ja ta hakkas nägema suuremat pilti ja jahtima oma unistusi. “Unistusi täide viia aitasid sel ajal kõik minu treenerid, kes pakkusid mulle nii vaimset kui füüsilist tuge minu kui tantsija ja ka inimese arengus. Täna on mul imeline võimalus treenida Joel Juhi ja Kätriin Kübara all, tänu kellele olen saamas selleks inimeseks, keda tulevikuvisioonis näen. Olen elu lõpuni tänulik kõikidele oma treeneritele, kes on minusse panustanud ja aidanud kaasa sel käänulisel teel,” ütleb Kristjan.

25-aastane Kreete Uustalu on tantsinud 6. eluaastast. Tantsukoolis alustas ta 2008. aastal. Praegu annab Kreete trenne Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võhmas. Teda treenivad Lõuna-Eesti peatreener Mari Venski ja Joel Juht.

Tants on Kreete jaoks elustiil, lahutamatu osa igapäevast. “Kõik, mida ma teen, ehitub just tantsu ümber. Tants on minu jaoks võimalus õppida iseennast paremini tundma ja enda tundeid teistele väljendama. Kuna olin nooremas eas pigem tagasihoidlik suhtleja ja minu suurimaks hirmuks enne treeneriks saamist oli avalik esinemine, siis võin öelda, et tants on aidanud mul end paremini avada. Vahel tunnen, et väljendan end tantsus isegi paremini ja julgemini kui sõnades. Tänu tantsule olen leidnud ka teise suure kire, milleks on õpetamine ja noorte suunamine/kasvatamine. Tänu tantsukoolile tunnen ennast selles rollis väga hästi, kuna mind valmistati selleks hästi ette. Noorte õpetamise juures on minu jaoks kõige suurem südamerõõm, kui näen õpilast kasvamas ja arenemas,” räägib ta.

29-aastane Lenel Karu on tantsinud 13 aastat. Ta on jäänud tantsukooli, sest seal väärtustatakse inimesi. “Ma ei tunne ennast siin lihtsalt tantsija või treenerina. See koht õpetab mulle iga päev midagi uut ja arenen kogu aeg edasi. Tantsukoolis rõhutatakse kvaliteeti. Tantsuoskused või -teadmised on pärit originaalsetest allikatest. Olen siin õppinud püüdlema parimate tulemuste poole. JJ-Streetis tuleb näha vaeva ja see õpetab noortele töökust. Samal ajal saab ilma kogemusteta kaasa lüüa suurtes ettevõtmistes, kuhu muidu nii noor inimene ei pääsekski. Tantsukooli keskkond on turvaline ja meeskond ühtehoidev, minu jaoks nagu pere,” ütleb Lenel.

Koroonapiirangute ajal ei jäta JJ-Streeti tantsukool oma õpilasi üksi ja tegutseb vastavalt võimalustele.

Treener Lenel Karu oma õpilastega Foto: Erakogu

„Olukord on meie jaoks muidugi keeruline, sest miski ei asenda tavapärast tantsutreeningut saalis. Kuna ilmad on soojemad ja kevad ukse taga, saab loovalt lahendada treeninguid välitingimustes. Õpilastel on endal võimalik valida, kes treeningutel osaleda soovivad, kuid meie treenerite eesmärk on hoida noored liikumises ja püsida rutiinis. Kellelegi midagi peale ei suruta,” räägib Lenel.