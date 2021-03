Näorullik: mis see on ja kuidas seda kasutatakse? 

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik selgitab, et roheline jadeiidist nahahoolduse rullik on poolvääriskivist ilutööriist, mida kasutatakse näomassaažis.

Jadeiit on jaadi perekonda kuuluv kivi, mis sümboliseerib küllust, armastust, truudust, noorust ja hea tervist. “Kristall pole mitte ainult esteetiline kasutada. Selle tarvitamisel mängib suurt rolli ka see, et see oleks katsudes jahe. Mõni entusiast hoiab rullikut suisa külmkapis,” räägib Mai-Liis.