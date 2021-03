Personaaltreener soovitab: rõõmusta naist just selle isuäratava retseptiga 

Miniomletid kanahakkliha, pesto ja päikesekuivatatud tomatitega. Foto: Erakogu

Kui Sul ei ole veel välja mõeldud, millega naistepäeval oma armsamat üllatada, siis personaaltreener Rauno Rikbergil on varuks maitsev miniomlettide retsept, mis on nii lihtne, et iga mees saab sellega hakkama.