Kuidas valida koju jooksulinti? 

Kui soetad endale trenažööri koju, võid treenida ükskõik millisel endale sobival ajal. Jooksulindi peal saad nii joosta, sörkida kui ka lihtsalt kõndida, et päevased sammud täis teha. Jooksulindi eelis on kõrge kaloripõletus. Regulaarsel jooksmisel on võimalik tugevdada oma südame-veresoonkonda ning vastupidavust. Alati on võimalus valida, kas soovid intensiivsemat trenni või end lihtsalt veidi liigutada, mistõttu on tegu funktsionaalse seadmega.