TREENER ANNAB NÕU: kuidas piirangute ajal heas vormis püsida? 

Valitsus tegi otsusele panna treeningutele täiendavad piirangud, mis esialgu kehtivad märtsi lõpuni. Sportimine ja treenimine on lubatud siseruumides individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga.

Janika Koch-Mäe soovitab meeles pidada, et regulaarne liikumine on vajalik nii kehale kui vaimule ning praeguses olukorras on vaja lihtsalt veidi ümber orienteeruda ja võibolla natuke ka mugavustsoonist välja astuda.

Vaatamata piirangule leiab võimalusi treeninginutega jätkata

Ehkki rühmatrennid on praegu pausil, on individuaaltreening üksi ja personaaltreeneriga endiselt lubatud. “Kui olid siiani pigem rühmatreeningute harrastaja ja tunned, et üksi end treenima motiveerida ei suudaks, on personaaltreening võimalus aktiivset eluviisi jätkata. Samuti tasuks personaaltreeneriga teha mõned treeningud koos, kui oled esimesi kordi jõusaalis,” soovitab Koch-Mäe.

Ta jääb positiivseks, et koduski treenida on tegelikult mugav – kokku saab hoitud aeg spordiklubisse sõitmiseks, samuti saab kodus tekitada mugavad tingimused – õhutatud tuba, lemmikmuusika, sobiv aeg.

Kui kodus treenimise plaan on pikaajalisem, tasuks muretseda mõned vahendid, et treeningud oleksid vaheldusrikkamad ja progresseeruvad (hantlid, kang ja kettad, kummilindid vms). “Kuid samas, nagu õues treenimise kohta öeldakse, et pole olemas halba ilma, vaid halb riietus, saab kodus treenimise öelda, et kodune trenn ei tohiks vahendite taha küll jääda – põhimõtteliselt on võimalik oma keharaskusega teha ära korralik treening. Lisades juurde veel intensiivseid HIIT-tüüpi vaheharjutusi, saab teha kodusest treeningust paraja väljakutse,” ütleb Koch-Mäe.

Muidugi on võimalik ka koduste vahenditega erinevaid raskuseid tekitada – täita plastpudelid vee või liivaga; täita seljakott raamatutega jne.