Janika Koch-Mäe: olukorrale vaatamata tuleks jätkata liikumist ja treeninguid 

Eesti kulturismi ja fitnessi liidu ning Eesti personaaltreenerite liidu kutsekomisjoni esinaisena seisab Koch-Mäe väga treenerikutse eest.

Treenerikutse annab spordiseaduse järgi õiguse nimetada end treeneriks. Treenerikutse näitab treeneri kvalifikatsiooni ja professionaalsust ning annab kliendile kinnituse, et tegu on spetsialistiga, kel on vastav haridus ja teadmised. “Piirangute periood on hea aeg end kutse teemaga kurssi viia, lisaks on viimasel aastal tulnud valikkuse ohtralt e-õppena toimuvaid koolitusi, mida saab treenerikutse taotlemisel kasutada. Aeg on midagi, mida meil kõigil on ühepalju. Edu sõltub sellest, kuidas me seda aega kasutame – õppimine ja arenemine võiks olla iga professionaalse treeneri eesmärgiks,” soovitab Koch-Mäe pühendada keeruline aeg õppimisele.

Koch-Mägi tõdeb, et tema on sel ajal õppinud palju, väga oluliseks on muutunud ka kohanemisvõime. “Väga palju on olnud vaja selle aasta jooksul töid ja tegemisi ümber organiseerida ja muuta, kuid iga muutus on pannud mind arenema, mõtlema "kastist välja" ja pannud tööle loovuse. See aasta on pannud rõõmu tundma väikestest asjadest, tuletanud meelde kui olulised on inimsuhted ja õpetanud olema tänulik. Aasta on andnud juurde ka järjekindlust ja rohkem aega tegeleda selliste asjadega, milleks varem kunagi aega polnud,” räägib ta koroonaastast.

Öeldakse, et eesmärk ilma plaanita on kõigest unistus, seega Koch-Mäe sõnul planeerima peab, kuid oluliseks on muutunud voolavus ja võime kiirelt ümber orienteeruda ning organiseerida. “Peame teadvustama, et olukord on selline ja küsima enda käest: mida saan mina praegu teha, et selles olukorras toime tulla. Olen seda meelt, et kõik saab alguse meie mõtetest – kui näeme enda ümber kõike tumedates toonides, siis nii ongi,” selgitab ta.

Liikumisega tuleb jätkata

Koch-Mäe rõhutab, et olukorrale vaatamata tuleks jätkata liikumist ja treeninguid. Leida selleks uued võimalused, ümber organiseerida ja panna loovus tööle. “Usun, et nii mõnigi grupitreeningutes käija on avastanud piirangute tõttu jõusaali, suusatamise või jooksmise. Ei ole olemas võimatuid olukordi, vaja on teha otsus, et ma tahan liikuda, tahan treenida ja teen seda enda jaoks,” soovitab ta ja lisab, et sport on suurepärane stressi maandaja ning regulaarne treenimine on terve olemise alus.

Kõik valdkonnad on kannatada saanud, nii ka sport. Alustades spordiklubidest, kus on langenud liikmete arv ning käive ja lõpetades treenerite ja muu spordiklubis töötava personaliga. “Karta on, et oleme kaotanud ka hulga regulaarseid spordiharrastajaid, kes oma liikmelepingud klubides lõpetanud on.