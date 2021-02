KOOLIVAHEAEG KESTAB: mida järelejäänud päevadel veel laste tervise heaks teha? 

"Leidke üles need tegevused, mis on teie pere jaoks olulised, et tunda end õnneliku ja tervena ja õpetage ka lapsi oma heaolu eest hoolitsema," soovitab Laulasmaal asuva LaSpa omanik, nelja poja ema Anna Elam.

Seejuures tuletab ta meelde, et koolivaheaja veetmine ei pea olema kallis või keeruline. Ta annab inspiratsiooniks allesjäänud vaheajapäevadeks lihtsalt rakendatavaid ideid, mis aitavad vältida stressi ja toetada üldist heaolutunnet, hoides kogu pere lõbusas tegevuses, õnneliku ja tervena.

Seejuures rõhutab Elam, et liikumine võiks kuuluda iga koolivaheaja päeva juurde. Liikumisest algab keha ja vaimu tasakaal – see tugevdab luid ja lihaseid ning on kasulik südamele. Liikumise käigus suurenenud verevool tõstab keha hapniku taset, aitab kehakaalu kontrollida, kiirendab õppimisvõimet ja annab parema une.

Kolmapäev – matk looduses

Vabariigi aastapäeva tähistamiseks ja vaba päeva sisustamiseks tehke koos perega midagi aktiivset. Eesti loodus annab suurepäraseid võimalusi selleks, mida jaapanlased nimetavad Shinrin-yokuks ehk eesti keeles metsas suplemiseks. Teaduslikult on tõestatud, et jalutuskäigud metsas avaldavad positiivset mõju tervisele, näiteks langeb vererõhk ja tugevneb immuunsüsteem.

Tegevus:

Minge koos lastega kelgutama, suusatama või uisutama. Pakkige kaasa kuum taimetee või piknikukorv ja tehke tõukekelgumatk või jalutuskäik looduses.

Neljapäev – hea une päev