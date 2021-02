PERSONAALTREENERILT PEOLAUALE: kiluvabad lemmikroad 

Kuna peekon on suupiste kõige rammusam osa ning ülejäänud koostisosad on võrdlemisi figuurisõbralikud, ei näe treener põhjust, miks tasakaalukalt toitudes vahel harva natuke rasvasemat peekonitükki endale lubada ei tohiks.

Piprase ürdipeekoni suupisted Foto: Erakogu

Valmistamine: Lõika kamar pealt ruuduliseks. Viiluta sibulad ja küüslaugud õhukesteks seibideks, pane lihatükist veidi suuremasse nõusse ja tõsta liha sinna peale. Sega ülejäänud marinaadiained omavahel kokku ja kalla lihatükile. Loksuta aeg-ajalt kaussi, et marinaad pääseks igast küljest liha maitsestama. Küpseta liha 225-kraadises ahjus pool tundi, kuni kamar muutub krõbedaks. Mida rohkem on kamara all rasva, seda krõbedam ja muredam koorik tuleb.