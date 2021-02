Toitud tervislikult, aga kaal ei lange? Toitumisterapeut selgitab põhjuseid 

Isegi kui me omame põhjalikke teadmisi toitumisest, liikumise ja une vajadusest ning enese emotsionaalsetest lülititest, on muutused lihtsamad siis, kui meid ümbritsev keskkond on toetav. “Kui näiteks veeklaas on silma all ja puuviljakauss nähtaval, siis tarbime neid rohkem. Ja kui kõrgema rasvasisaldusega ning suhkrurikkad toidud on kappi ära pandud või ostmata jäetud, on väiksem tõenäosus, et me neid sööme,” ütleb Lember. Seega keskkonna muutus võib aidata vähendada impulsiivset söömist.

Toitumisterapeut soovitab ka väikseid nippe – näiteks on leitud, et kui vähendada taldriku diameetrit viie sentimeetri võrra, väheneb ka toiduportsjoni suurus umbes 20%. “Seega, kui on soov oma harjumusi muuta parema tervise tagamiseks ja kaalulangetuse saavutamiseks, on lisaks toitumisele ja liikumisele vaja tähelepanu pöörata ka mitmele muule tegurile,” lausub ta.

Mis saab siis, kui kaal ikka ei lange?

Eesti üks kogenuim bariaatriakirurg dr Rein Adamson tõdeb, et teatud kehakaalupiirist tervislik toitumine ainult ei aita ning siis tuleb midagi ette võtta. Kogenud arst on oma töös näinud, et väga suure kehakaalu puhul alla võtta on väga raske ning vaid vähestel jagub selleks raudset tahtejõudu ning jaksu.

Kui läbi on käidud pikk teekond, kus on üritatud kõike, kuid kaal siiski ei lange, on viimase valikuna võimalik valida maovähendusoperatsioon.

Kehamassiindeksiga alates 40 on võimalik saada operatsioonile Haigekassa kompensatsiooniga, ent opereerida on võimalik ka väiksema kehamassiindeksiga inimesi, kui muud kaalulangetusmeetodid tulemust ei anna ja kehakaal on pidevas tõusutrendis ning põhjustab patsiendile tervise- ja psüühikaprobleeme.