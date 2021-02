Haridusstipendium toob kevadel tuge pea kolmekümnele sportlasele 

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, väljaspool Eestit London South Bank University, Charles University, The Hague University of Applied Sciences, University of Alaska Anchorage, University of Alaska Fairbanks, University of Padova, University of Amsterdam, University of Toronto ja University of Memphis.