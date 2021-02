Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko: jõutõsteliit on väga heas seisus! 

Andrusenko jõudis jõutõstmise juurde 2006. aastal ning pole selle aja jooksul suutnud kedagi peale eelmise presidendi Kaido Leesmanni selles rollis ette kujutada.

Endise presidendi kohta on tal lausuda vaid head. "Kaido on väga tugev juht, visionäär ja strateeg, tal on alati oma tugev arvamus ja siht silme ees. Kaido mõtleb mitu sammu ette ja oskab ette näha selliseid olukordi, mille peale igaüks ei tule. Kaidol on väga avar silmaring, ta suudab igal teemal kaasa rääkida. Samuti on ta suurepärane kõnemees, kes oskab ka suure rahvahulga ees väga hästi esineda ja ennast kuulama panna. Kaido oskab säilitada rahu ja keerulistes olukordades leida lahendusi ning inimestega läbi rääkida. Kaidol on imeline veenmisoskus, kuid ta oskab arvestada ka teiste arvamusega. Mul ei tule hetkel meelde ühtegi episoodi, et meil eelmises juhatuses oleks kunagi suuri vaidlusi olnud. Me oleme alati kõik küsimused koos läbi arutanud ja jõudnud konsensusele. Võin kindlalt öelda, et Kaido on olnud väga väärikas juhtfiguur esindamaks Eesti Jõutõsteliitu rahvusvahelises alaliidus, EOK-s, Eesti Antidopingus, meedias ja mujal. Kaido on see inimene, tänu kellele on Eesti Jõutõsteliit seal, kus ta praegu on,” kiidab Andrusenko.

Alexander Andrusenko Foto: Karen Härms

Ta sõnab, et Eesti jõutõstmine on viimase 20 aastaga läbinud väga suure arengu. Palju on muutunud jõutõstmise kui spordiala maine ja sportlaste mentaliteet. Ta tõdeb, et sellele on väga palju kaasa aidanud Kaido nulltolerants dopingu suhtes. “Isiklikult arvan, et jõutõstmine on täna üks puhtamaid spordialasid Eestis, sest jõutõsteliit on teinud väga head tööd dopingupatustajate püüdmisel. Igasuguse kahtluse või isegi kuulujutu korral on liit saatnud asjassepuutuvad sportlased kohe dopingukontrolli. Kontrollis on käinud kõik Eesti tipud, palju ka Kaido ise,” räägib Andrusenko.

Samuti on jõutõsteliidul olnud väga jäik seisukoht igasuguste teiste jõutõstmisliigade suhtes, mida on tihti loodud just selleks, et saaks mängida teiste reeglite järgi. “Me ei luba oma sportlastel võistelda teiste liigade võistlustel ega luba teiste liigade sportlastel võistelda jõutõsteliidu korraldatavatel võistlustel. Asjasse süvenemata võib see tunduda liiga jäik ja arusaamatu, aga see on üks sammudest, mis sai tehtud selleks, et meie spordiala oleks maksimaalselt puhas. Seda poliitikat järgib ka rahvusvaheline alaliit IPF,” selgitab Andrusenko.

Palju arenguid

Koos Leesmanni, Marko Terasmaa ja Peep Pälliga on koos palju ära tehtud. “Oleme Eestis korraldanud kolm rahvusvahelist suurvõistlust. Ühe MM-i või EM-i korraldamine on väga suur projekt, mis nõuab palju pühendumust, tiimitööd ja keeruliste olukordade lahendamist. Ühel EM-il oli näiteks selline situatsioon, et kui algas suurte meeste jõutõmbevõistlus, siis alumisel korrusel hakkas krohv maha kukkuma ja meile öeldi, et nüüd on kõik, pange asjad kokku ja kolige välja. Kuidagi suutsime siiski olukorra ära klaarida, ehitasime põranda ümber ja saime võistlusega jätkata. Maja kokku ei varisenud õnneks. Päris suur närvikulu on olnud. Kord on keegi transfeerist maha jäänud, kord on keegi keeldunud hotelli eest maksmast jne. Aga meil oli väga tugev tiim koos ja nende meestega läheks iga kell luurele,” kinnitab Andrusenko.