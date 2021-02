Üksi kuu aega talvises metsas: mida pakkida seljakotti? 

4) Köök. Köögituba asub Heleril koti põhjas, kust leiab pisikese matkaköögi: matkapliidi, kaks 230-grammist talve gaasiballooni, tuletikud, veefiltri ning ühe väikese poti, mis toimib ka pannina. Söömiseks vajalike tarvikutena on tal kaasas termos, väike tass ja lusikas ning praktiline kahvel-lusikas. Peeneid lauakombeid metsas neiu sõnul vaja ei lähe. „On tulnud ette ka olukordi, kus olen nuudleid puuokstega nosinud. Kõigeks tuleb valmis olla,“ leiab Heleri.



Matkale minnes pakkis Heleri kaasa viie päeva toiduvaru ning seda täiendab ta värske kraamiga iga viie päeva tagant tee peale jäävates külapoodides. Kaasas on tal ka Tactical Foodpack toidupakid, soolahelbed ja loomulikult kohv. „Kui ma olen millestki sõltuvuses, siis on see kindlasti kohv, seda eriti hommikuti. Eks need talvehommikud metsas ju kohvi joomise ja sokkide soojaks peksmisega algavadki,“ naljatleb Heleri. Veekanistreid õnneks tänavuse erakordselt lumise talvematka ajal kaasas kandma ei pea – tuleb vaid telgiuks lahti teha, lumi ära keeta ja nii ongi puhas joogivesi alati käepärast võtta.



5) Vannituba. Isikliku hügieeni kohta ütleb Heleri, et matkal ei saa see olla 5+, aga 3+ peab olema. „Hommikused ja õhtused rutiinid on mul kindlasti paigas, kuid mõistagi ei sisalda need enam kaheksat potsikut näokreeme ja happeid, vaid kõigest ühte, Eesti oma Naude SOS salvi, mis kannatab külmakraade ning mida kasutan mitmel otstarbel nii oma näonaha, huulte kui jalavillide niisutamiseks. Paljude matkajate jaoks on ka hammaste pesemine luksus, kuid ma veel nii ekstreemne ei ole ning hambaharjal ja -pastal on minu pesukotis oma kindel koht olemas,“ räägib Heleri.



Ravimitest on neiul kaasas seedimiseks vajalikud ravimid ja valuvaigistid. Villide tohterdamiseks on kotis ka teip, mis on Heleri sõnul üks kõige tähtsamaid abivahendeid. „Jalgade eest tuleb kanda erilist hoolt. Kohe, kui ma tunnen, et vill hakkab tulema, teibin selle kiiresti ära, et asi hullemaks ei läheks. Eks ma olen arvestanud, et ebamugavusi kindlasti ette tuleb, ent see ongi üks osa matkast ning seda mõnusam on lõpuks koju jõuda ning oma dušinurgale armuavaldusi sosistada.“



6) IT-ruum ja kodukontor. Tehnikvidinatest on Heleril kaasas sõprade poolt eelmise matka ajal kingitud nutikell, telefonilaadija, seadmete laadimiseks kaks akupanka, kõrvaklapid ning kompaktne kaamera, millega salvestab oma matkateekonda Telia Inspira kanalis sel kevadel linastuva „Rabaradapidi: Talvematk“ saate jaoks. Kuigi matkarada jälgib Heleri peamiselt RMK rakendusest, siis talvistele olustikele vastavalt võttis ta sel korral igaks juhuks kaasa ka füüsilise kaardi ja pealambi. Tehnikavidinaid ja akusid plaanib Heleri laadida vähemalt kord nädalas sooja katuse all ja aeg-ajalt külastab Helerit ka saatemeeskond ja külalised, kes vestlevad Heleriga matkamise ja metsanduse teemadel.