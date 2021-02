Suusatreeneri soovitused tänavuseks Tartu Maratoniks 

Mina tulen starti võimalikul suures stardivalmiduses. Peale panen sooja jope. Samuti ei pane ma kätte kohe kindaid, millega kavatsen maratoni sõita.

Kas rajal süüa saab? Kas ja palju tuleb ise süüa kaasa võtta?

Rajal on kokku seitse TP-d, millele lähenemisel on rajal eraldi märgid, mis viitavad, millises rajaosas sõidavad need, kes TP-sd ei kasuta. Mina sätin end juba aegsasti ümber, et TP lähenedes mitte rüselusse sattuda. Esimeses 6 TP-s mina ainult joon ning tarbin iseenda kaasavõetud energiageele. Kindlasti soovitan kõigil osalejail võtta lonks sooja kohvi viimases TP-s

Neile, kes – minuga sarnaselt – tarbivad energiageele, soovitan läbi mõelda: mis millisesse taskusse ning kuidas need sealt hoo pealt kätte saada. Külmast kangete sõrmede ja väsimusega võib see protsess keeruliseks kujuneda. Juua saab rajal nii tihti, et eraldi joogivöö pole hädavajalik – ikka ja jälle hakkab see vöö “sõitma” ja ebamugavusi valmistama. Väga oluline – ära tarbi energiageele siis, kui sul ei ole nendega varasemat kogemust. See võib organismi ära ehmatada. Küll aga soovitan kaasa võtta Mg-ampulli. On uskumatult ebamugav, kui tagareied Palu metsade vahel ühtäkki krampi hakkavad kiskuma.

Kui ma energiageele ei tarbiks, paneksin taskusse glükoosidropse ning võtaksin TP-s kindlasti spordijooki, banaani ning mida aeg edasi, seda tihedamini soolakurki.

Kas pärast finišeerumist peab kohe maski ette panema?

Kella võib enne maski ettepanekut siiski kinni panna. On hea, kui Sul on enda korduvkasutatav mask kohe võtta – nii kaitseme ennast ja ümbritsevaid, sest finišisaginas on alati palju rahvast koos. Finišialas annavad ka korraldajad maski.