MEELESPEA: kuus asja, mida lastega talverõõme nautides silmas pidada 

“Tavaliste kreemide puhul tasub meeles pidada, et neid on oluline panna näole umbes pool tundi enne õueminekut, et kreem jõuaks imenduda ega laseks naha õrnal pealiskihil koos vesise koostisega ära külmuda. Külmakreeme ja hanerasva ning muid rasvaseid kreeme sobib aga ka vahetult enne õueminekut peale määrida,” ütleb ta.

Hanerasva või väikelastele sobilikke kreeme soovitab Oolberg praeguste miinuskraadide puhul ka imikutele, kelle nahk on eriti õrn ja külmakahjustuste suhtes tundlik. Samas soovitab ta vältida nii laste kui ka täiskasvanute nahal kasutamiseks kreeme, mis ei lase nahal hingata ja sisaldavad vedelat parafiini, parabeene või hoopis liiga palju eri koostisosi. “Kui on valida õli ja rasvase kreemi vahel, siis pigem eelistada viimast.”

Proviisor selgitab, et kui tundub, et lapse nahk on siiski juba külmast kahjustada saanud ja kare, valulik ning kohati ka lõhenenud, tasub võtta kasutusele nahka taastav kreem. “Apteegist on võimalik saada nii naha niiskustasakaalu taastavaid kreeme kui ka dekspantenooli sisaldavaid kreeme ja salve, mis toidavad ja rahustavad ärritunud nahka.”