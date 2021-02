Loodusterapeut: „Seedesüsteem nõuab söögikordade vahele pause.“ 

Ta viitab levinud ütlusele, mille kohaselt tuleks süüa rikkalik hommikusöök, keskpärane lõuna ja vaese mehe õhtueine - just see mõjub kehale kõige paremini. Ka uuringud kinnitavad, et kauem elavad need, kes söövad ja magavad igapäevaselt saml ajal. "Rütm on oluline. Mida regulaarsemad on sinu söögikorrad, seda paremini tunneb end sinu keha," kinnitab Kivistik.