Viis nippi, mis aitavad aktiivsetel inimestel talvel juukseid poputada 

Ilusad juuksed ei tunne kuuma fööni, sirgendajat ega lokitange. Ilmselt tead seda ka ise hästi, et kuumtöötlus on üks kõige hullemaid asju, mida oma juustega teha. Kui sul on aga kiire tööle või soovid reedeõhtuseks kohtinguks sirgendajaga juustesse mõne loki keerata, on väga oluline kasutada eelnevalt kuumakaitset. Ideaalis võiksid seda teha vähemalt 5 minutit enne föönitamist või sirgendamist, et vajalikud toimeained jõuaksid juustesse imenduda. Kui föönitad juukseid, eelista jahedamat režiimi. Tavalisel päeval võiksid aga lasta juustel loomulikult kuivada. Kui sind mingil põhjusel häirivad märjad juuksesalgud, võid liigse vee rätiku abil juustest välja kloppida. Selleks keera rätik keerdu, hoia seda kummastki otsast mõlema käega tugevalt pingul, viska juuksed üle pea ning klopi rätikut vastu juukseotsi. See nipp kuivatab juukseid kiiremini ning annab boonusena juustele ka mõnusa kohevuse. Lase juustel alati enne kammimist kuivada, sest märg juus katkeb kergemini, samas näiteks lokkis juuste kammimist võiks sootuks vältida.