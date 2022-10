Spordiarst hoiatab: õlu ei kuulu treeningujärgsesse menüüsse

Lisaks alkoholi vältimisele soovitab dr Männik peale igat treeningut võtta aega venitusharjutuste tegemiseks. „Liigeste deformeerumist kiirendab see, kui liigest ümbritsevad lihased ei ole omavahel tasakaalus ja tekivad sundasendid. Selle vältimiseks on vaja lihaseid venitada ja teha vastavaid harjutusi. Eriti põlve-, puusa- ja õlaliiget ümbritsevatele lihastele,“ räägib dr Männik.

Kõige olulisem on spordiarsti sõnul see, et sümptomite, st valu avaldumisele ei tohi jätta reageerimata. Juhul kui ei ole tegemist traumaga, siis on veel 3-4 kuu jooksul peale esmast valu avaldumist võimalus hakata keha ravima spetsiaalsete harjutustega füsioterapeudi juhendamisel. „Manuaalteraapiaga on võimalik organismis käivitada enda ressursid, mis aitavad kehal uuesti tööle hakata ning sellega üldse vältida ravimite tarvitamist. Mida kiiremini inimene oma valule reageerib, seda kiiremat ja efektiivsemat abi ta saab,“ sõnab arst.