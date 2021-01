HEA NÕKS: hingamine peletab kehast pinged ja valud 

Kui märkad, et kuskil kehas valutab või on pinge, siis soovitab Monika esmalt teadvustada, millises paigas seda kehas tuntakse. Ning pärast seda hakata pehmelt ja voolavalt, ilma pausideta hingama. Seejärel suunata hingamine probleemsesse kohta.

“Hingamine käivitab eluenergia, mis aktiveerudes vabastab ja lahustab kehas olevaid pingeid, raskust või valusid,” selgitab Monika ja ütleb, et hingamine peaks olema tasane, kuid ühendatud ehk et pause hingamise vahele teha ei tohiks.

Ta juhendab, et oluline on see suunata kehas piirkonda, mis ebamugavusi tekitab. Jätka sellist hingamist niikaua, kuni ebamugavust tekitanud aisting hakkab nõrgenema ja siis lahustub.

Kõige selle käigus võid märgata erinevaid emotsioone ja tundeid. "Kui see on nii, siis need ongi need, mis on kehasse häiritust loonud," märgib Monika ja soovitab hingata nii kaua pehmelt ja ühendatult, kuniks needki emotsioonid on lahustunud.