PUUST JA PUNASEKS: millised vitamiinid toetavad kaalulangust ja immuunsust enim? 

„Enamasti on nii, et inimene seab enda ja enesearmastuse tagaplaanile. Esikohal on perekond, lapsed või töö, iseenda keha ning tervise ja meele eest unustatakse hoolt kanda,“ nendib Confido Treeningkeskuse juht Egle Eller-Nabi. Ta lisab, et just uue aasta algus on aeg, mil eriti naised otsustavad ennast käsile võtta ja hakata trennis käima.