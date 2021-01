MEESTELE: kaheksa lustakat ja ülilihtsat nippi õllekõhust vabanemiseks 

1. Söö šokolaadi. Üks rasvast vabanemise saladusi on ... šokolaad. Briti teadlane andis üheksale jalgratturile kahe nädala jooksul enne trenni kas 40 grammi valget šokolaadi või 40 g tumedat šokolaadi. "Tumedad" pedaalijad näitasid märgatavalt paremaid treeningutulemusi. Põhjuseks on kakaos leiduv flavonoid epikatehhiin. See tekitab keemilist reaktsiooni, mis tõstab veres lämmastikoksiidi taset, stimuleerides veresoonte laienemist, parandades vereringet ning suurendades rasva põletamist.

2. Maga rahulikult. Maga end kõhnemaks – see on Rootsi Uppsala ülikooli sõnum. Teadlased uurisid, milline on kõhu tervis inimestel, kes magavad öösel kaheksa tundi ja neil, kes lasevad silma looja vaid neljaks tunniks. Vähem maganud katsealuste seedesüsteemis kasvas kahe kindla bakteri tase. Samasugust bakterite taset on mõõdetud inimestel, kes on ülekaalulised või põevad teise tüübi diabeeti.

3. Söö orgaanilist toitu. Teadlased on leidnud, et orgaaniliselt toodetud punases lihas on 50% rohkem Omega-3 rasvahappeid kui odavamas lihas. See rasvhape kiirendab rasva ainevahetust.

4. Treeni õigel ajal. Prantsusmaal on leitud, et kui tahad oma pekivarudest vabaneda, siis peaksid panema oma trenniajad kirja kella 17-ks. Kui analüüsiti erinevatel spordialadel tehtud maailmarekordeid, siis leiti, et enamik neist on tehtud päeva teises pooles. Põhjus: varasemal ajal on lihaste kokkutõmmeteks vaja tugevamaid närvielektri impulsse.

5. Joo vett. Ülekaalulise teemalises ajakirjas Journal Of Obesity kirjeldati uuringut, mille käigus jagati 84 ülekaalulist inimest kahte gruppi. Mõlemad pandi sellisele 12-nädalasele dieedile, mille käigus tarbitakse vähem kaloreid kui kulutatakse. Üks gruppidest lihtsalt sõi kolm korda päevas, teine grupp aga jõi pool tundi enne iga einet pool liitrit vett. Mõlemad grupid kaotasid kaalu, aga veejoojad vabanesid veel ekstra kahest kilost. Põhjus: vesi tekitab kõhus ja ajus rohkem täiskõhutunnet.

6. Loputa suud kohviga. Viimasel ajal on üks populaarseid kaalukaotamise meetodeid olnud treenimine tühja kõhuga. Londoni Metropolitani ülikooli teadlased on avastanud, et pärast öist paastumist suud kofeiiniga loputanud inimesed suudavad teha intensiivsemat trenni kui need, kes kohvilaksakat ei saa. Kofeiin lõgistab suus neid sensoreid, mis põhimõtteliselt panevad aju mõtlema, et keha on võimeline enamaks kui esialgu tundus.

7. Söö kaerahelbeid. Kuigi madala intensiivsusega treening glükogeenist tühja paastunud kehaga võib rasva ainevahetust kiirendada, ei tasu seda teha rohkem kui kord nädalas. Loughbourghi ülikoolis on leitud, et kuigi hommikusöögi vahelejätmine vähendab päevas tarbitavate kalorite kogust, vähendab see ka füüsilist aktiivsust. Ehk: tuleks siiski hommikusöögiks tarbida aeglaselt organismi imbuvaid süsivesikuid nagu kaerahelbepuder.