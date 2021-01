Haapsalus valmis mänguline terviserada taastusravil viibivatele lastele 

Haapsalus avati liikuma innustav ja mänguline terviserada piiratud liikumisvõimega lastele. Foto: Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus





Sügisel aset leidnud Mesikäpa heategevuskampaania ja heategevusliku Teatejooksu käigus koguti annetajate abiga summa, mis võimaldas Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhi Kadri Englase sõnul rajada vinge teaduspõhise atraktsiooni läbi kõigi haigla korruste.

„Haiget saanud organism ei vaja taastumiseks üksnes ravi arstikabinetis,“ selgitas Englas. „Kõik lapsed, aga ka täiskasvanud, peavad olema füüsiliselt aktiivsed, ka need, kelle jaoks on liikumine näiteks õnnetuse tagajärjel keeruline. Tervise- ja liikumisrada on lõbusate, aga samas arendavate tegevuste komplekt, mis loob võimalused teraapiaväliseks aja veetmiseks sellisel moel, et sellel on taastumisprotsessis hindamatu roll,“ lisas Englas.



Terviserajal on kümneid elemente, mis suunavad kas liikuma, käelist tegevust arendama või mõtlema. Osadel elementidel saab harjutada tasakaalu, osadel õppida sõlmi siduma, osadel saab otsida vastuseid mõistatustele. Lisaks on rajal ka praktilisi nõuandeid, mis toetavad tervislikke eluviise.

Haapsalus avati liikuma innustav ja mänguline terviserada piiratud liikumisvõimega lastele. Foto: Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus





Heategevuskampaania eestvedaja, Orkla Eesti brändijuhi Arnika Ambose sõnul otsitakse Mesikäpale hoolealust alati põhjalikult. „Meie jaoks on tähtis, et kõik lapsed oleksid aktiivsed ja liiguksid, ka need, kelle jaoks on iga väike samm suur pingutus,“ ütles Ambos. „Aitäh kõigile inimestele, kas keerulisest ajaperioodist hoolimata oma panuse andsid, et laste silmad särama panna.“



Mesikäpa heategevuskampaania on varasematel aastatel toetanud vähihaigeid lapsi koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga, piiratud liikumisvõimalusega lapsi koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega, kuulmislangusega lapsi koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga ning koolikiusu ennetamist KiVa programmi raames, kokku suurusjärgus 100 000 euroga.