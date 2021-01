Tõbisena treenima - kas ikka maksab? 

Kui su palavik on üle 37,5, sa oksendad regulaarselt või sul on kõhulahtisus. Palavikuga treenimine tõstab niigi kõrget kehatemperatuuri veelgi ja sa tunned end veelgi haigemana. Teiste haigusnähtude kohta ütleb treener nii: "Sa ei taha trenni tehes pükse täis teha ega põrandale oksendada".

Üks variant on lähtuda "kaela reeglist". Kui sümptomid esinevad ülalpool kaela (nt nohu, peavalu), siis mine trenni. Kui allpool (palavik, valu rinnus), siis jäta vahele.

Sest kui sa oled liiga haige, et trenni teha, siis saad sellest ise aru.

Ehk kui sul on kerge nohu, pisike palavik, allergiline reaktsioon, peavalu või lihtsalt kerge külmetus, siis peaksid trenni tegema (ehkki nohu puhul tingimata minema jõusaali baktereid levitama – toim).

Põhjus: see trenn toimuks selle nimel, et hoida su treeningprogrammi järjepidevust. Järjepidevus ja püsivus on tugevamaks saamise võtmesõnad ning trenni vahelejäämine tähendaks tagasiminekut.